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Как узнать зону покрытия мобильной связи Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Практически каждый мобильный оператор и интернет-провайдер имеет глобальную карту покрытия, на которой пользователь может ознакомиться с зонами использования услуг. Ростелеком — не исключение, любой желающий может посмотреть эту информацию на специальной странице.

 Зона покрытия сети РТК в ыиде интерактивной карты размещена на сайте провайдера. Однако стоит помнить, что в случае мобильной связи приведенная карта получена на основе компьютерного моделирования, поэтому не учитывает ряд факторов, которые влияют на распространение радиоволн.

Так, улучшить, ухудшить или даже сделать связь невозможной могут особенности рельефа и застройки местности, переменчивость погодных условий. В итоге фактическая зона обслуживания может несколько отличаться от заявленной — как в лучшую, так и худшую стороны.

Подробную информацию о качестве мобильной связи, а также возможности подключения дома или квартиры к Ростелекому можно узнать по телефону в службе поддержки (8 800 100 0 800) или через специальную форму проверки адреса на сайте провайдера.

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