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Сибиряки оценили счастье в деньгах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россиянам для счастья денег нужно больше, чем когда-либо — в среднем 190 тысяч рублей в месяц, в ноябре прошлого года достаточно было 178 тысяч. Самое дорогое счастье — в Москве, Санкт-Петербурге и Красноярске, сообщает SuperJob.

В Новосибирске, по опросам SuperJob, сейчас для счастья нужно 177 тысяч рублей. В Омске для счастья нужно 172 тысячи рублей. В Иркутске хватит и 170 тысяч рублей.

Самые большие финансовые аппетиты — у жителей Москвы: в столице для счастья нужно в среднем 230 тысяч рублей. В пятерке мегаполисов с самым «дорогим» счастьем Санкт-Петербург и Красноярск (с 195 и 192 тысяч рублей соответственно).

Самые высокие запросы — у респондентов с ежемесячным доходом свыше 80 тысяч рублей (255 тысяч рублей). Мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинам (в среднем 216 против 166 тысяч рублей).

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Сибирь #Новосибирск #Иркутск #Омск #Красноярск #Деньги
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