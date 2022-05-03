Полиэтиленовые отходы загорелись в Красноярске. ВИДЕО

Полиэтиленовые отходы загорелись в Красноярске на площади 500 квадратных метров, дымом затянуло город, сообщает ГУ МЧС по региону.

На территории ООО «Александрия» на улице 60 лет октября, дом 2, строение 2, в Красноярске загорелись полиэтиленовые отходы на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Обеспокоенные красноярцы публикуют в соцсетях видео и фото, сообщая о том, что в районе гипермаркета «Лента» идет густой черный дым.

«На место отправлена лаборатория Минэкологии, для замеров воздуха, — сообщает ГУ МЧС по региону.