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Полиэтиленовые отходы загорелись в Красноярске. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Полиэтиленовые отходы загорелись в Красноярске на площади 500 квадратных метров, дымом затянуло город, сообщает ГУ МЧС по региону.

На территории ООО «Александрия» на улице 60 лет октября, дом 2, строение 2, в Красноярске загорелись полиэтиленовые отходы на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Обеспокоенные красноярцы публикуют в соцсетях видео и фото, сообщая о том, что в районе гипермаркета «Лента» идет густой черный дым.

«На место отправлена лаборатория Минэкологии, для замеров воздуха, — сообщает ГУ МЧС по региону.

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