Монстрик занял третье место и снял маску в шоу на НТВ

Судьи единогласно заявили, что за маской Мострика скрывается певец и актер Алексей Воробьев. Подозрения на его участие в проекте появились в самом начале шоу.

Монстрик не раз попадал в номинацию на проекте, но его спасали зрители. Он стал одним из любимчиков «Маски» за шутки над членами жюри и зрелищные номера.

За то, чтобы Монстрик снял маску и занял третье место, проголосовали Тимур Родригес, Регина Тодоренко и Тимур Батрутдинов. Филипп Киркоров и Валерия на этом этапе голосования выбрали Анубиса.

Все судьи были уверены, что за маской Монстрика — Алексей Воробьев. Они не ошиблись. При этом во время шоу сам Воробьев отшучивался и убеждал зрителей, что в проекте не участвует.