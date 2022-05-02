Дракон стал победителем шоу «Маска»

Монстрик, Дракон, Анубис и Пчела стали финалистами третьего сезона шоу «Маска», победа досталась участнику в костюме Дракона.

В финале «Маски» первое разоблачение пришлось на Пчелу, за маской скрывалась певица Алсу, которую не угадал никто из членов жюри.

Третье место и разоблачение достались Монстрику. Им оказался Алексей Воробьев. Предпоследним маску снял Анубис. Филипп Киркоров думал, что это Манижа, остальные судьи сумели догадаться, что за маской скрывается Мария Зайцева из группы «#2Маши».

Победа досталась участнику в костюме Дракона. Под маской скрывался оперный певец Ильдар Абдразаков.

До финала маски сняли Пес (Роман Костомаров), Павлин (Альбина Джанабаева), Лошадь (Нонна Гришаева), Джокер (Наваи Бакиров), Осьминог (Наталья Подольская), Леопард (Мари Краймбрери), Малыш (Руслан Алехно) и Пончик (Ирина Понаровская), Козерог (Никита Пресняков), Мухомор (Евгений Дятлов).