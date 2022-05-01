Только 10% новосибирцев считают 1 мая праздником трудящихся, остальные относятся к этому дню просто как к празднику, сообщает hh.ru.

Для 45% новосибирцев 1 мая — просто дополнительный выходному. Чаще всего это маркетологи (50% дали такой ответ), ИТ-специалисты (49%) и высший менеджмент (42%).

Еще 43% новосибирцев относятся к этой дате как к празднику весны и труда: такой ответ дали 55% HR-менеджеров, 53% работников сферы гостеприимства и 52% медиков. Кстати, среди женщин 1 мая позиционируют именно таким образом 50%, а вот среди мужчин – только 38%.

Только 10% опрошенных жителей региона считают 1 мая праздником всех трудящихся. Как правило, это строители (25%), производственные специалисты (23%) и рабочий персонал (22%).