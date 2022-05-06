Рецепты для пикника: что пожарить на решетке?

Шашлыки уже давно стали классикой для пикников и выездов на природу. Но кроме них есть и другие прекрасные блюда, которые можно приготовить на решетке. С помощью этого приспособления можно сделать закуску, горячее и десерт.

Закуска из сыра

Твердые сорта быстро плавятся над углями, поэтому лучше выбирать рассольные. Самый простой вариант взять греческий сыр халуми, его продают во всех супермаркетах. Благодаря особой слоистой текстуре он хорошо держит форму даже на сильном огне. Вместо халуми можно взять сулугуни, брынзу или адыгейский сыр.

Сыр следует нарезать довольно толстыми ломтиками, не меньше 1–1,5 сантиметра. Достаточно сбрызнуть их оливковым маслом — и можно отправлять на решетку.

Если хочется получить хрустящую корочку, нужно окунуть сырные ломтики во взбитое яйцо и обвалять в молотых сухарях.

Можно смешать растительное масло, измельченный чеснок и прованские травы. Смазать ломтики сыра маринадом на десять минут. Пожарить на решетке гриля по минуте с каждой стороны и выложить на бумажные полотенца. Можно есть так, использовать для бутерброда, или сделать салат с помидорами.

Овощи на гриле

Запекать овощи можно в виде овощных шашлычков или в фольге. Очень вкусна молодая картошечка, нанизанная на шампуры или веточки розмарина. Предварительно картошку можно отварить.

Овощи можно готовить целиком или нарезать на ломтики. Запекать при средней температуре на тлеющих углях.

Особый вкус и аромат овощам придаст бекон. Для этого нужно завернуть кусочки овощей и крупные шампиньоны в сырой бекон и готовить при средней температуре.

Свиные ребра на гриле

Свиные ребрышки — заслужено любимое многими блюдо. Их можно замариновать пару часов в кетчупе с зубчиком чеснока, солью и перцем. А затем пожарить до готовности на решетке.

Шаурма на решетке

Дачная шаурма может оказаться намного вкуснее купленной в киоске, да и продукты все будут проверенные. Сначала надо взять филе бедра курицы и замариновать его в смеси томатного соуса и чеснока. Затем обжарить мясо на углях и разобрать на мелкие волокна.

Затем надо порезать соломкой помидоры, болгарские перцы и капусту. Смешать овощи с мясом. Для соуса смешать в блендере 50 миллилитров оливкового масла, чайную ложку горчицу, половину чайной ложки лимонного сока, желток и зубчик чеснока, а также специи.

Полученным соусом смазать листы тонкого лаваша, выложить начинку, свернуть лаваш конвертиками и подрумянить на решетке мангала до золотистых полосок.

Кукуруза с маслом

Початки кукурузы получаются гораздо вкуснее на живом огне. Чтобы обжарить их на решетке, надо смазать початки оливковым маслом. Затем обжарить, часто переворачивая до появления золотисто-коричневых пятен.

Можно смешать масло, измельченные травы по вкусу и соль и смазать готовую кукурузу. Такую кукурузу можно есть отдельно или в качестве гарнира к мясу.

Банановые лодочки с маршмэллоу

На решетке можно готовить не только сытные блюда, но и десерты. Необычный получится из банана. Чтобы приготовить банановый десерт на гриле, потребуется два банана, 50 граммов шоколада, 50 граммов маршмэллоу.

Банан в кожуре надо аккуратно разрезать вдоль вогнутого края посередине и слегка приоткрыть его, чтобы получилась «лодочка». Внутрь банана положить кусочки шоколада, маршмэллоу. Завернуть в фольгу.

Затем выложить на решетку и запекать 5–7 минут, чтобы шоколад и маршмэллоу успели расплавиться. Это невероятный десерт.

Яблоки на гриле

Надо срезать верхушку яблока и удалить сердцевину. Затем положить в яблоко немного меда и измельченных орехов, а также корицу, если нравится эта специя.

Затем яблоко надо закрыть собственной верхушкой и обернуть в фольгу. Запечь на решетке до мягкости. Такой десерт будет прекрасно сочетаться с мороженым.