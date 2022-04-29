Первые две рабочие недели мая 2022 года будут короткими — всего по три дня, а выходные увеличатся в два раза. Это стало возможным благодаря различным переносам праздников.

День Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая) — государственные праздники в Российской Федерации. Они отмечаются ежегодно, а если дата выпадает на выходные, то выходной переносится на рабочий день. Так произошло с воскресеньем 1 мая, этот день передвинут на 2 мая.

Кроме того, выходной с субботы, 1 января 2022 года, перенесен на вторник, 3 мая, а выходной с воскресенья, 2 января 2022 года, — на вторник, 10 мая.

У работающих по пятидневке выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. У тех, кто трудится шесть дней, — с 1 мая по 2 мая и с 8 мая по 10 мая.

Согласно опросу ВЦИОМа, более половины россиян (55%) собираются провести предстоящие майские выходные дома. Еще 42% планируют провести праздники на даче. Поездку внутри страны — в другой город или село — на майские выбрали только 8% опрошенных россиян.

По 3%и 2% сообщили, что собираются на Черноморское побережье Кавказа и в Крым (однако южные аэропорты страны закрыты до 25 апреля).