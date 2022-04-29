Видеосервис Wink представил новинки мая

Коллекция видеосервиса Wink пополнится в мае новыми фильмами, анимацией и сериалами. Среди главных премьер — российский мультфильм «Финник», боевик «Наемник» с Крисом Пайном и военный сериал «Смерш: Продолдение».

Некоторые новинки уже появились в Wink — это анимация «Финник» про озорного домового и «Потеряшки и тайна Волшебной пирамиды» про бережное обращение с вещами (28 апреля). Также 29 апреля выходит продолжение немецкого мультика про семейку Уишбон «Мы — монстры 2».

30 апреля в коллекции видеосервиса появится криминальный комедийный сериал «И снова здравствуйте!». В нем неубиваемый бандит Борис, желающий стать хорошим, будет умирать и воскресать в погоне за своим обидчиком.

Полный список премьер мая в Wink:

Японская сказка «Ая и ведьма» — 1 мая

Детектив «Дьявольник» — 1 мая

Сериал «Смерш: Продолжение» — 4 мая

Боевик «Наемник» — 5 мая

Военная драма «Лето 1941 года» — 7 мая

Мультфильм «Мальчик-дельфин» — 9 мая

Комедия «Добро пожаловать в семью» — 12 мая

Комедия «Родители строгого режима» — 15 мая

Мелодрама «Голос любви» — 16 мая

Триллер «Обратимая реальность» — 19 мая

Видеосервис Wink предлагает пользователям огромную коллекцию фильмов и сериалов, а также телеканалов. Смотреть кино в «Винке» можно даже бесплатно, многие картины становятся доступными для зарегистрированных пользователей без оплаты.