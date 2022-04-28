Стало известно официальное название «Аватара» и дата трейлера

Вторая часть «Аватара» Джэймса Кэмерона будет называться «Аватар: Путь воды», а премьера первого трейлера запланирована на 6 мая.

Трейлер второго «Аватара» планируют показать в кинотеатрах во время показа фильма «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия», сообщает The Verge.

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Название «Аватар: Путь воды» оказалось напрямую связано с местом действия в картине. По словам режиссера, основные события, как раз будут проходить на воде или под водой. Кэмерон во время съемок активно делился кадрами и описание технологий, с помощью которых снимали такие сцены.

Во второй части «Аватара» главный герой Салли, который обзавелся семьей и теперь готов защищать народ На'ви от новой угрозы. Премьера картины состоится 16 декабря. Также идет работа над третьей, четвертой и пятой частями проекта.