НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стало известно официальное название «Аватара» и дата трейлера

Источник:
Sibnet.ru
292 0
Фото: © кадр из фильма «Аватар: Путь воды»

Вторая часть «Аватара» Джэймса Кэмерона будет называться «Аватар: Путь воды», а премьера первого трейлера запланирована на 6 мая.

Трейлер второго «Аватара» планируют показать в кинотеатрах во время показа фильма «Доктор Стрендж: В мультивселенной безумия», сообщает The Verge.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть

Название «Аватар: Путь воды» оказалось напрямую связано с местом действия в картине. По словам режиссера, основные события, как раз будут проходить на воде или под водой. Кэмерон во время съемок активно делился кадрами и описание технологий, с помощью которых снимали такие сцены.

Во второй части «Аватара» главный герой Салли, который обзавелся семьей и теперь готов защищать народ На'ви от новой угрозы. Премьера картины состоится 16 декабря. Также идет работа над третьей, четвертой и пятой частями проекта.

Еще по теме
Военный фильм «1941. Крылья над Берлином» вышел в прокат
Сериал «Трудные подростки» покажут на СТС
Джастин Лин покинул режиссерское кресло «Форсажа 10»
Неофициальные показы голливудских фильмов прошли в кино
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Игра «Три истории» стартует на Sibnet.ru
Мухомора разоблачили на шоу «Маска»
Запад оценил реальную стоимость рубля
Россия нарастила поставки нефти «в никуда»
Обсуждение (0)
Картина дня
США задумались над включением РФ в список спонсоров терроризма
Две рабочие недели в мае будут короткими
«Индекс шашлыка» вырос почти на 600 рублей
Финляндия отказалась платить за газ в рублях
Самое обсуждаемое
42
Российские ракеты уничтожили у Одессы склад с западным оружием
30
Турция закрыла небо для летящих в Сирию российских самолетов
28
Россия перекрыла газ Болгарии
27
Журналиста Владимира Соловьева хотели взорвать в машине
25
Зеленский пригрозил России выходом из переговоров