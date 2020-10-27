Фото Кейт Уинслет под водой со съемок «Аватара-2» выложили в Сеть

Новое фото со съемок второго «Аватара» опубликовал продюсер проекта Джон Ландау в Instagram. На этот раз зрители увидели актрису Кейт Уинслет во время рабочего процесса.

По словам Ландау, он решил опубликовать снимок Уинслет, когда прочитал ее интервью для The Hollywood Reporter. Там актриса рассказала, что для роли в «Аватаре» ей пришлось научиться фридайвингу, а ее самая длинная задержка дыхания составляла семь минут и 14 секунд.

Лондау отметил, что решил поддержать Кейт Уинслет из-за того, что заметил, как она осеклась, посчитав, что рассказывает слишком много о создании проекта, детали которого держаться в тайне.