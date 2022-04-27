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Эксперт спрогнозировал рост цен на мебель в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на мебель в России в случае стабилизации курса на уровне 75-80 рублей за доллар вырастут в 2022 году примерно на 10%, считает генеральный директор сети Hoff Максим Гришаков

С начала марта начались сложности с логистикой и поставщики начали повышать цены. В отдельных моментах рост достигал 15-30%, что отражалось на конечной стоимости мебели и товаров для дома. «Если смотреть в совокупности, то в среднем наши товары подорожали на 10-15 процентов», — сказал РИА Новости Гришаков.

Он подчеркнул, что мебельные ритейлеры сильно зависят от поставщиков и не имеют возможности сдерживать рост цен за счет своей маржи, так как она и без того достаточно низкая.

«Надеюсь, если курс доллара останется на уровне 75-80 рублей, хотя бы на какой-то горизонт, то общее повышение цен против января будет минимальным, на 10%», — заключил он.

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