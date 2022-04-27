ГИБДД подобрела: нарушителей ждет амнистия?

Инспекторы ГИБДД прекратят штрафовать за малозначительные нарушения правил дорожного движения, сконцентрировавшись на выявлении грубых нарушений ПДД. Более того, Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроект, который предусматривает «водительскую амнистию». Что изменится на дорогах?

За 2021 год ГИБДД наложила на водителей 179 миллионов штрафов на общую сумму 128 миллиардов рублей. При этом оплачено из них было только чуть больше половины.

Предупреждение вместо наказания

Теперь основная деятельность ГИБДД будет сосредоточена на пресечении грубых нарушений, непосредственно способствующих авариям на дорогах, сообщает ГУОБДД МВД России.

При малозначительных нарушениях ПДД инспекторы будут предупреждать водителей, не выписывая штрафы. Предполагается, что это освободит граждан от дополнительных финансовых обременений в непростых экономических условиях.

Предупреждение будет выноситься в случае, если такой вид наказания за правонарушение прописан в КоАП. Так, автоинспектор «простит» грязный или нечитаемый номер, забытое дома водительское удостоверение и документы на автомобиль, а также управление автомобилем с мелкими неисправностями.

Кроме этого, предупреждением можно обойтись, если водитель перед началом маневра водитель не включил указатель поворота или заблаговременно не перестроился в нужную полосу.

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Предупреждением могут отделаться автомобилисты, не пропустившие отъезжающий от остановки автобус, нарушившие правила пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки, а также правила перевозки грузов или буксировки.

При этом важно понимать, что формально предупреждение — это тоже наказание, согласно части 1 статьи 3.4 КоАП РФ, оно выносится инспектором в форме письменного постановления об административном правонарушении. Но на деле зачастую сотрудники ГИБДД в этом случае ограничиваются устным замечанием.

Какие нарушения не простят

Согласно постановлению Верховного суда, малозначительным считается правонарушение, действие которого хотя и содержит признаки административного правонарушения, но с учетом его характера и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Так, малозначительными ни при каких обстоятельствах не признают управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также передачу руля нетрезвому водителю.

Кроме этого, в списке «тяжелых» нарушений ПДД — невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За такими проступками, как и прежде, последует лишение прав и крупный штраф. А в случае рецидива в статусе «лишенца» водителю грозит уголовная ответственность вплоть до трех лет лишения свободы.

Водителям подготовили амнистию

Группа депутатов внесла в Госдуму проект документа об амнистии для водителей. Она распространяется практически на все статьи «автомобильной» главы Кодекса об административных правонарушениях.

Исключение сделано только для статей 12.8 и 12.26 КоАП, которые предусматривают наказание за управление в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования. Для них ничего не изменится — их в любом случае накажут.

Что касается остальных нарушителей, то в случае принятия законопроекта исполнение вынесенных ранее постановлений будет прекращено. В итоге автолюбителям «обнулят» вынесенные штрафы и наказания.

Один из авторов этого проекта глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил, что амнистия коснется только тех, кто совершил правонарушение до принятия документа — за новые нарушения после «обнуления» все-таки придется платить.