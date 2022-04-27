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Как перейти в Ростелеком со своим номером телефона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мобильная связь от Ростелекома имеет ряд преимуществ, в том числе безлимитный интернет и возможность подключения к единому счету. А перейти на нее можно с сохранением своего номера телефона.

Мобильная связь от Ростелекома — это уверенное соединение по всей стране, удобство объединения услуг в один счет и безлимитный мобильный интернет при пользовании комбо-тарифами. 

Абонент может подключить на один счет до пяти сим-карт, обеспечив связью всю семью или друзей. При этом доплата за каждую дополнительную симку будет минимальной.

При этом перейти в Ростелеком можно от любого оператора со своим номером. При соблюдении условий: на номере не должно быть задолженностей по связи, и он должен быть оформлен в регионе, в котором подается заявление на перенос.

Если условия выполнены, но достаточно выбрать тариф, заполнить заявку онлайн. Затем оператор свяжется и у согласует время доставки сим-карты.

Пользоваться услугами по выбранному тарифу можно будет уже с первого дня, а номер переведут в любой удобный срок — от восьми дней до 6 месяцев. О статусе перехода будут извещать SMS-уведомлениями.

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