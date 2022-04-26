Суд изъял квартиру и машину осужденного кардиолога Покушалова

Суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя директора по научно-экспериментальной работе НМИЦ имени Мешалкина члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова и его родственников, сообщает прокуратура.

Покушалов в ноябре прошлого года был осужден на два с половиной года за масштабные хищения при госзакупках для клиники Мешалкина, в которой он курировал научно-экспериментальную работу. Сейчас он отбывает срок в колонии общего режима.

Прокуратура установила, что бывший замруководителя учреждения в 2015 году приобрел автомобиль Mercedes Benz за 8,9 миллиона рублей и элитную квартиру в Академгородке по цене 37 миллионов рублей, которую оформил на свою родственницу.

Не были представлены достоверные сведения, подтверждающие приобретение имущества на законные доходы. Поэтому имущество изъяли в пользу государства.

Также были обращены в доход Российской Федерации принадлежащие Покушалову в сумме 1,5 миллиона рублей, 359 тысяч долларов США и 11 тысяч евро, изъятые у него в ходе расследования коррупционного уголовного дела.