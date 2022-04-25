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Полицию обязали уведомлять хозяев о вскрытии квартир и машин

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

МВД утвердило порядок информирования полицией собственников и жильцов жилых помещений и собственников транспортных средств о вскрытии соответствующего имущества в отсутствие хозяев.

Соответствующие поправки в закон «О полиции» приняли в декабре прошлого года, они разрешили силовикам при необходимости вскрывать движимое и недвижимое имущество, ранее это можно было делать только в отношении официальных подозреваемых.

Согласно размещенным на портале правовой информации документам, полиция должна уведомить хозяев о факте вскрытия в течение 24 часов. Уведомление могут направить по почте, по факсу, «телефонограммой», через интернет или «с использованием иных средств связи».

В уведомлении о вскрытии недвижимого имущества должны быть указаны адрес объекта, сведения о дате, времени, основаниях и обстоятельствах проведенных там действий. В уведомлении о вскрытии движимого имущества должны быть перечислены сведения о транспортном средстве, дате, времени, основаниях и обстоятельствах проникновения в него.

Сотрудники правоохранительных органов могут проникать в жилье, на земельные участки и территории для задержания скрывающихся с места преступления, а также вскрывать транспортные средства, если в нем находится вероятный преступник, нарушитель либо человек, жизни или здоровью которого угрожает опасность.

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Топ комментариев

GammiPluh

Пока они там тренируются в словоблудии, наши военные тренируют иные более полезные навыки

olegsbeglov

Ну все, теперь у него будут руки развязаны, можно забить на свой народ и делать все указания "индейцев"....

Tanatholog

Так и будут наши звездульки за кордоном друг у друга интервью брать. Больше они там никому не нужны.

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.