Полицию обязали уведомлять хозяев о вскрытии квартир и машин

МВД утвердило порядок информирования полицией собственников и жильцов жилых помещений и собственников транспортных средств о вскрытии соответствующего имущества в отсутствие хозяев.

Соответствующие поправки в закон «О полиции» приняли в декабре прошлого года, они разрешили силовикам при необходимости вскрывать движимое и недвижимое имущество, ранее это можно было делать только в отношении официальных подозреваемых.

Согласно размещенным на портале правовой информации документам, полиция должна уведомить хозяев о факте вскрытия в течение 24 часов. Уведомление могут направить по почте, по факсу, «телефонограммой», через интернет или «с использованием иных средств связи».

В уведомлении о вскрытии недвижимого имущества должны быть указаны адрес объекта, сведения о дате, времени, основаниях и обстоятельствах проведенных там действий. В уведомлении о вскрытии движимого имущества должны быть перечислены сведения о транспортном средстве, дате, времени, основаниях и обстоятельствах проникновения в него.

Сотрудники правоохранительных органов могут проникать в жилье, на земельные участки и территории для задержания скрывающихся с места преступления, а также вскрывать транспортные средства, если в нем находится вероятный преступник, нарушитель либо человек, жизни или здоровью которого угрожает опасность.