Ростелеком предложил варианты экономии. В тариф «Комбо» можно объединить четыре услуги под одним счетом: домашний интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр.
Тариф «Комбо» позволяет управлять
настройками тарифа и платить только за то, чем действительно абонент пользуется.
Домашний интернет — можно выбрать скорость от 100
Мбит/с до геймерских 300-500 Мбит/с. Модем
GPON, которые можно взять в аренду или выкупить, отличается крайне низким энергопотреблением. Если он постоянно включен, то
за месяц он израсходует электричества всего лишь на 20-30 рублей.
В «Комбо» можно включить мобильную связь с пакетами 1200
минут (20 часов), 1700 или 2200 минут с безлимитом на звонки абонентам Ростелекома.
К ним относятся владельцы не только мобильных номеров, но и большинства
стационарных телефонов. В тариф включен безлимитный мобильный интернет и 500
СМС.
Онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ Wink — фильмы,
сериалы, телеканалы, которые можно загрузить и смотреть без интернета. Смотреть
можно на нескольких телевизорах, в том числе одновременно. «Стартовый» пакет
даст доступ к 176 каналам и 25 тысячам фильмов.
Минимальный набор (100 Мбит/с, 1200 минут) без
дополнительных опций будет стоить 760 рублей в месяц. Если добавить пакет «Стартовый»
в Wink, стоимость составит 960 рублей. По сравнению с покупкой услуг по
отдельности в обоих случаях выгода достигает 64%.
Дополнительно можно подключить сервис «Управление просмотром» — он позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, смотреть программы из архива за прошедшие трое суток. А также можно взять в аренду или купить нужное оборудование — ТВ-приставку или Wi-Fi- роутер.