Ростелеком предложил варианты экономии. В тариф «Комбо» можно объединить четыре услуги под одним счетом: домашний интернет, мобильную связь, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр.

Тариф «Комбо» позволяет управлять настройками тарифа и платить только за то, чем действительно абонент пользуется.

Домашний интернет — можно выбрать скорость от 100 Мбит/с до геймерских 300-500 Мбит/с. Модем GPON, которые можно взять в аренду или выкупить, отличается крайне низким энергопотреблением. Если он постоянно включен, то за месяц он израсходует электричества всего лишь на 20-30 рублей.

В «Комбо» можно включить мобильную связь с пакетами 1200 минут (20 часов), 1700 или 2200 минут с безлимитом на звонки абонентам Ростелекома. К ним относятся владельцы не только мобильных номеров, но и большинства стационарных телефонов. В тариф включен безлимитный мобильный интернет и 500 СМС.

Онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ Wink — фильмы, сериалы, телеканалы, которые можно загрузить и смотреть без интернета. Смотреть можно на нескольких телевизорах, в том числе одновременно. «Стартовый» пакет даст доступ к 176 каналам и 25 тысячам фильмов.

Минимальный набор (100 Мбит/с, 1200 минут) без дополнительных опций будет стоить 760 рублей в месяц. Если добавить пакет «Стартовый» в Wink, стоимость составит 960 рублей. По сравнению с покупкой услуг по отдельности в обоих случаях выгода достигает 64%.

Дополнительно можно подключить сервис «Управление просмотром» — он позволяет перематывать и ставить на паузу любимые передачи, записывать фильмы, смотреть программы из архива за прошедшие трое суток. А также можно взять в аренду или купить нужное оборудование — ТВ-приставку или Wi-Fi- роутер.