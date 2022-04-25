Омичка выпала с аттракциона «Вихрь» в парке

Фото: © прокуратура Омской облати
Женщина выпала с аттракциона «Вихрь» в парке 30-летия ВЛКСМ в Омске, прокуратура региона проводит проверку.
По предварительным данным, в воскресенье парке 30-летия
ВЛКСМ во время катания на аттракционе упала женщина и получила травмы. СУ СК РФ
по региону и прокуратура проводит проверку.
Администрация Парка имени 30-летия ВЛКСМ также проводит
проверку по факту случившегося на аттракционе «Вихрь».
«Парком будет проверено соблюдение техники безопасности
пострадавшим посетителем и контролером-оператором. Со своей стороны, парк
окажет содействие правоохранительным органам в выяснении обстоятельств
случившегося, — сообщили в администрации парка.
nicollaichСиняк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.
pepelmetalОн идейный, то есть бесплатный
nicollaichХорошо надувать щёки за чужие денежки.
pepelmetalКогда у сисянистов заканчиваются аргументы они переходят на личности, такова ваша жалкая душонка