Омичка выпала с аттракциона «Вихрь» в парке

Женщина выпала с аттракциона «Вихрь» в парке 30-летия ВЛКСМ в Омске, прокуратура региона проводит проверку.

По предварительным данным, в воскресенье парке 30-летия ВЛКСМ во время катания на аттракционе упала женщина и получила травмы. СУ СК РФ по региону и прокуратура проводит проверку.

Администрация Парка имени 30-летия ВЛКСМ также проводит проверку по факту случившегося на аттракционе «Вихрь».

«Парком будет проверено соблюдение техники безопасности пострадавшим посетителем и контролером-оператором. Со своей стороны, парк окажет содействие правоохранительным органам в выяснении обстоятельств случившегося, — сообщили в администрации парка.