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Омичка выпала с аттракциона «Вихрь» в парке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © прокуратура Омской облати

Женщина выпала с аттракциона «Вихрь» в парке 30-летия ВЛКСМ в Омске, прокуратура региона проводит проверку.

По предварительным данным, в воскресенье парке 30-летия ВЛКСМ во время катания на аттракционе упала женщина и получила травмы. СУ СК РФ по региону и прокуратура проводит проверку.

Администрация Парка имени 30-летия ВЛКСМ также проводит проверку по факту случившегося на аттракционе «Вихрь».

«Парком будет проверено соблюдение техники безопасности пострадавшим посетителем и контролером-оператором. Со своей стороны, парк окажет содействие правоохранительным органам в выяснении обстоятельств случившегося, — сообщили в администрации парка.

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Сибирь #Омск #Происшествия
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Топ комментариев

nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.

pepelmetal

Он идейный, то есть бесплатный

nicollaich

Хорошо надувать щёки за чужие денежки.

pepelmetal

Когда у сисянистов заканчиваются аргументы они переходят на личности, такова ваша жалкая душонка