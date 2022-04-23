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Банки обяжут быстро возвращать украденные мошенниками деньги

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк подготовил законопроект для кредитных организаций, который ограничивает срок возврата украденных денег до 30 дней. Соответствующие изменения предполагается внести в закон «О национальной платежной системе».

«Действующим законом не предусмотрены сроки, в течение которых банки должны возмещать клиентам похищенные злоумышленниками средства. Банк России предлагает установить сроки такого возмещения», — подчеркнула глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Сейчас законодательство устанавливает только срок рассмотрения заявки на возврат — не более 30 дней со дня получения заявления. Обязательного срока возврата для кредитных организаций нет.

Поправки предполагают, что после потери карты или мошенничества клиент должен обзятельно уведомить об этом банк для получения денег. В противном случае кредитная организация может не возмещать средства.

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