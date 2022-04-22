Цены и спрос на автозапчасти резко подскочили

Цены на детали для автомобилей с начала 2022 года выросли в среднем на 30-50%, а спрос на расходники увеличился в два раза, подсчитал автомобильный сайт «Дром».

Особенно заметно увеличилась стоимость на расходные материалы: фильтры масляные и воздушные подорожали на 49%, амортизаторы и ступицы — на 39%, свечи зажигания и тормозные колодки — на 52%, моторные масла — на 47%.

«Автолюбители стараются ускорить ремонт автомобилей, опасаясь дефицита. Обычно мы не наблюдаем выраженного сезонного спроса на автокомпоненты, но в этом году, с конца февраля интерес к расходникам вырос в 2,5 раза, а на моторные масла — и вовсе ажиотаж, спрос вырос в 3 раза», — прокомментировали аналитики «Дрома».

При этом дефицита на рынке нет, предложений достаточно, чтобы на текущий момент покрыть растущий интерес к запчастям и расходникам.

14% российских автомобилистов закупили впрок запасные части и расходные материалы для своих машин, а 32% хотели это сделать, но не запаслись из-за нехватки средств и высоких цен, показал опрос на сайте.

«Закупился 25 февраля на сумму 22 тысячи рублей, взял колодки, тормозные диски, свечи, фильтры, масло на два года. Сейчас тот же набор стоит 40 тысяч рублей», — поделился один из пользователей.