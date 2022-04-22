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США заподозрили армию Китая в поддержке России

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам России, заявил заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.

«Китайские корпорации и банки в основном осторожны, не допускают прямого обхода санкций [Запада в отношении Москвы] или заполнения [образовавшейся ниши] в плане [касающегося России] экспортного контроля», — цитирует ТАСС Сингха.

Но, по его словам, «есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов».

Сингх отметил, что КНР «разделяет с Россией заинтересованность прежде всего в том, чтобы подрывать позиции США и Запада», добиваясь прекращения их "доминирования в международном порядке».

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