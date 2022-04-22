Резвящийся манул показал пушистый живот на видео

Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» видео с манулом из Новосибирского зоопарка, который принимает песчаные ванны, на кадрах виден мохнатый живот зверя.

На видео манул Зеленогорск радуется теплу, катается по песку и показывает свой пушистый живот. Обычно манулы очень скрытные животные, но в зоопарке они позволяют чуть больше, чем в дикой природе.

В Новосибирском зоопарке манулы размножаются уже четверть века. Зоопарк участвует в Международной и Европейской программах сохранения вида

Манул – редкое животное, находящееся на грани исчезновения. Он внесен в Красную книгу РФ. В Сибири дикий кот обитает в Республике Алтай, Тыве, Бурятии и юго-восточной части Забайкалья.