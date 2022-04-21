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Физики объяснили загадку крема на печенье Oreo

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: mihoda / Attribution License

Американские физики выяснили, почему при разделении популярного печенья Oreo почти весь крем остается на одном крекере.

В ходе эксперимента исследователи проверяли Oreo на скручивание — именно таким образом люди чаще разделяют два крекера. При повороте зажатый между дисками крем сначала испытывает деформацию, а потом разрывается, деля печенье пополам, пишет N+1.

При этом возможно два сценария: когезионный (когда разрыв происходит в толще крема) и адгезионный (когда разрывается связь между кремом и одним из дисков). Последний тип разрыва встречается гораздо чаще.

Более того, в 80% случаев можно предугадать, на каком именно диске останется крем — нужно лишь посмотреть, какой стороной печенье было ориентировано в пачке. Ученые установили, что всему виной — особенности конвейерного производства Oreo.

Дело в том, что в процессе изготовления крем наносят на один крекер, а затем накрывают вторым. В итоге это определяет разницу в адгезиях между двумя половинками печенья.

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Наука #Наука
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Топ комментариев

mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

pepelmetal

Пусть лучше усилят давление в петле у себя на шее!

Uynachalnica

Ну вот те раз, а говорили: "Сэм Брук, Сэм наш гвинейский друг!"