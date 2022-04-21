Российские вузы отказались поднимать стоимость обучения

Российские университеты в новом учебном году не будут повышать стоимость обучения на первом курсе, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев.

«Мы обратились к Российскому союзу ректоров с просьбой выработать единую позицию для установления стоимости приема на первый курс», — объяснил он на встрече правительства с представителями сферы высшего образования.

Замминистра также выразил благодарность ректору МГУ имени Ломоносова Виктору Садовничему и его коллегам-ректорам, которые публично обозначили свое решение не поднимать стоимость обучения на предстоящий учебный год, сохранив прошлогодние цены.

Стоимость обучения для студентов других курсов проиндексируют по условиям ранее заключенных договоров, но не выше уровня инфляции.