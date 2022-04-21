Зарубежные фильмы и сериалы оставят в России принудительно

Фильмы, сериалы и музыку зарубежных компаний могут оставить
в России благодаря законопроекту, расширяющему действие принудительной лицензии.
Суть предлагаемых нововведений сводится к тому, что действие принудительной лицензии будет распространяться не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент, а для ее получения не придется ждать годы, пояснил собеседник знакомый с ходом обсуждения инициативы «Ведомостям».
За получением принудительной лицензии в суд сможет
обратиться российская компания, с которой зарубежный партнер отказался от
лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением их контракта.
Причем сделал это в одностороннем порядке частично или полностью.
После начала военной спецоперации на Украине о приостановке
деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе Universal,
Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они уже перестали выпускать музыкальные
и киноновинки – в кинопрокате и на музыкальных и видеосервисах. Ранее
выпущенный контент пока доступен на российских видеосервисах.