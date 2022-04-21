Зарубежные фильмы и сериалы оставят в России принудительно

Фильмы, сериалы и музыку зарубежных компаний могут оставить в России благодаря законопроекту, расширяющему действие принудительной лицензии.

Суть предлагаемых нововведений сводится к тому, что действие принудительной лицензии будет распространяться не только на патенты, но и на другие объекты интеллектуальной собственности, в том числе контент, а для ее получения не придется ждать годы, пояснил собеседник знакомый с ходом обсуждения инициативы «Ведомостям».

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За получением принудительной лицензии в суд сможет обратиться российская компания, с которой зарубежный партнер отказался от лицензионного договора по основаниям, не связанным с нарушением их контракта. Причем сделал это в одностороннем порядке частично или полностью.

После начала военной спецоперации на Украине о приостановке деятельности в России объявил ряд зарубежных медиакомпаний, в том числе Universal, Disney, Warner Bros., Sony, Paramount. Они уже перестали выпускать музыкальные и киноновинки – в кинопрокате и на музыкальных и видеосервисах. Ранее выпущенный контент пока доступен на российских видеосервисах.