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Netflix посчитал потерянных подписчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: f999999_key / Public Domain Dedication (CC0)

Стриминговый сервис Netflix объявил, что в первом квартале 2022 года потерял 200 тысяч платных подписчиков. Это первое такое снижение числа пользователей за последнее десятилетие.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале потери составят еще 2 миллиона подписчиков, сообщается в телеграм-канале Netflix Russia.

Одна из возможных причин такой тенденции — первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке (с 14 до 15,5 доллара в месяц). Речь о потере российской аудитории не идет.

Netflix прекратил свою деятельность на территории России из-за военной спецоперации на Украине. В конце марта приложение онлайн-кинотеатра было удалено из российских App Store и Google Play.


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Топ комментариев

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

D762

Это "честное" заявление, как и все остальные их.

pepelmetal

"США взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия" Оно и понятно, провалили...