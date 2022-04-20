Netflix посчитал потерянных подписчиков

Стриминговый сервис Netflix объявил, что в первом квартале 2022 года потерял 200 тысяч платных подписчиков. Это первое такое снижение числа пользователей за последнее десятилетие.

Согласно прогнозу компании, во втором квартале потери составят еще 2 миллиона подписчиков, сообщается в телеграм-канале Netflix Russia.

Одна из возможных причин такой тенденции — первое за два года повышение стоимости подписки в Северной Америке (с 14 до 15,5 доллара в месяц). Речь о потере российской аудитории не идет.

Netflix прекратил свою деятельность на территории России из-за военной спецоперации на Украине. В конце марта приложение онлайн-кинотеатра было удалено из российских App Store и Google Play.