Netflix посчитал потерянных подписчиков

Стриминговый сервис Netflix объявил, что в первом квартале
2022 года потерял 200 тысяч платных подписчиков. Это первое такое снижение
числа пользователей за последнее десятилетие.
Согласно прогнозу компании, во втором квартале потери
составят еще 2 миллиона подписчиков, сообщается в телеграм-канале Netflix Russia.
Одна из возможных причин такой тенденции — первое за два
года повышение стоимости подписки в Северной Америке (с 14 до 15,5 доллара в
месяц). Речь о потере российской аудитории не идет.
Netflix прекратил свою деятельность на территории России
из-за военной спецоперации на Украине. В конце марта приложение
онлайн-кинотеатра было удалено из российских App Store и Google Play.
Drronumа ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина
mosquito__2010Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...
D762Это "честное" заявление, как и все остальные их.
pepelmetal"США взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия" Оно и понятно, провалили...