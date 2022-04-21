НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

«Большая семерка» пообещала усилить давление на Россию

Источник:
Sibnet.ru
463 1
Фото: © facebook.com/G7

«Большая семерка» (G7) усилят давление на Россию в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков «семерки»,

«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», — приводит ТАСС заявление «семерки».

Главы финансовых ведомств и центробанков «семерки» также подчеркнули, что G7 вместе с партнерами продолжит предпринимать шаги, направленные на «повышение цены этой войны для России». В заявлении отмечается, что страны «семерки» продолжат тесное сотрудничество, направленное на предотвращение любых попыток санкции обойти.

Страны G7 привержены отказу от финансовых транзакций с Россией на межправительственном уровне и призывают другие страны, а также международные институты последовать их примеру, говорится в заявлении.

«Большая семерка» считает, что России следует выполнить решение Международного суда ООН, который ранее потребовал остановить военную операцию на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в марте, что Москва не может принять во внимание указанное решение. По его словам, у международного суда есть понятие "согласие сторон", которого в данной ситуации быть не может.

Тема: Санкции против России
Кремль заявил о способности России «сдюжить» в борьбе с Западом
США не станут возвращать бизнесменам России арестованные активы
Ушедшим из России компаниям придумали внешнее управление
Ученый сравнил санкции против Ирана и России
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Никита Михалков возмутился поведением Галкина и Урганта
Зеленский раскрыл военные потери Украины
Обсуждение (1)
Картина дня
МИД объяснил, когда закончится операция на Украине
Байден выступит с заявлением по ситуации на Украине
«Большая семерка» пообещала усилить давление на Россию
Россия успешно испытала ракету «Сармат». ВИДЕО
О самом главном
Приметы богатства: как притянуть деньги
Христово Воскресенье: как встретить Пасху 24 апреля
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

pepelmetal

Нельзя такое в Россию пускать!

Uynachalnica

Несправедливо! Закрепить за креслом пожизненно!

pepelmetal

Наркоманам верить вообще нельзя!