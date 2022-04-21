«Большая семерка» пообещала усилить давление на Россию

«Большая семерка» (G7) усилят давление на Россию в связи с ситуацией на Украине, говорится в заявлении, распространенном по итогам встречи глав финансовых ведомств и центробанков «семерки»,
«Мы будем поддерживать и усиливать наше скоординированное давление столько, сколько потребуется, и продолжим призывать другие страны поддержать наши усилия», — приводит ТАСС заявление «семерки».
Главы финансовых ведомств и центробанков «семерки» также подчеркнули, что G7 вместе с партнерами продолжит предпринимать шаги, направленные на «повышение цены этой войны для России». В заявлении отмечается, что страны «семерки» продолжат тесное сотрудничество, направленное на предотвращение любых попыток санкции обойти.
Страны G7 привержены отказу от финансовых транзакций с Россией на межправительственном уровне и призывают другие страны, а также международные институты последовать их примеру, говорится в заявлении.
«Большая семерка» считает, что России следует выполнить решение Международного суда ООН, который ранее потребовал остановить военную операцию на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в марте, что Москва не может принять во внимание указанное решение. По его словам, у международного суда есть понятие "согласие сторон", которого в данной ситуации быть не может.
mosquito__2010Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...
pepelmetalНельзя такое в Россию пускать!
UynachalnicaНесправедливо! Закрепить за креслом пожизненно!
pepelmetalНаркоманам верить вообще нельзя!