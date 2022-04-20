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Лейбл Ивана Дорна продолжил работать в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ivandorn, vk.com/ivandorn

Журналистка Алена Жигалова, известная по YouTube-проекту «Алена, Блин!», сообщила, что украинский лейбл Masterskaya Ивана Дорна продолжает работать в России.

«Они просто убрали табличку и продолжают работать. Хотя до этого Иван громко объявил о том, что перевезет свою мастерскую на Мальдивы, где на данный момент находится сам», — сказала Жигалова в проекте «Алена, блин! говорит».

22 марта в телеграм-канале лейбла сообщалось, что слушатели из России и Белоруссии больше не смогут слушать песни артистов из «Мастерской»: Yuko, Гурта, Константина, Ocran, Тонки, Layah и самого Дорна. Однако большинство треков перечисленных артистов до сих пор остаются доступны на музыкальных сервисах.

Ранее о разрыве отношений с коллегами по шоу-бизнесу заявили Макс Барских и Потап. Также некоторые украинские артисты внесены в условный «черный список». Песни этих исполнителей временно вышли из ротации на музыкальных каналах и радио. Среди таких артистов Светлана Лобода, Monatik, Dorofeeva, Alekseev, Вера Брежнева, Валерий Меладзе.

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