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Агафья Лыкова исповедалась перед днем рождения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УТ МВД по СФО

Отшельница Агафья Лыкова исповедалась перед духовным отцом — священником Игорем Мыльниковым, это произошло накануне ее дня рождения, который совпал с Вербным воскресеньем, сообщается на сайте заповедника «Хакасский».

Агафье Лыковой 17 апреля исполнилось 78 лет. Как говорит сама Агафья, родилась она в 7453 году от сотворения мира. Накануне ее дня рождения «Заимку Лыковых» посетили волонтеры и представители Русской Православной Старообрядческой церкви.

Агафья встретилась со своим духовным отцом — настоятелем храма во имя иконы Пресвятыя Богородицы, «Всем скорбящим Радость» в Новокузнецке Игорем Мыльниковым.

В дни Великого поста визит духовного отца был приурочен к проведению таинства исповеди, после чего, по словам отца Игоря, Агафья Карповна удостоилась причаститься Тела и Крови Христовых.

Волонтеры доставили Агафье Карповне гостинцы, посылки от единоверцев, корм и сено для животных. Помогли ей по хозяйству, почистили печное оборудование.

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