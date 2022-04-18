НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Глава Бурятии увеличил доход за год

Источник:
Sibnet.ru
91 0
Фото: © vk.com/alexey.tsydenov

Глaвa Бypятии Aлeкceй Цыдeнoв в пpoшлoм гoдy зapaбoтaл нa пoлмиллиoнa больше, чем в 2020 гoдy, сообщает в декларации о доходах.

Цыденов заработал в 2021 году 5,6 миллиона рублей. Это больше, чем годом ранее.

Глава Бурятии вместе с женой владеет земельным участком площадью 748 квадратных метров,  домом площадь ЗЗ8 квадратных метров и квартирой площадь 121,6 квадратных метров.

Жена Ирина Цыдeнoвa задекларировала зa 2021 год доход в ноль pyблeй. У нee в собственности есть автомобиль Volkswagen Multivan.

В семье Цыденов воспитывается четверо детей. Старший сын Илья изучает ракетостроение в МГТУ им. Баумана.  Сын Георгий и дочь Кира — школьники, младшему Льву — шесть лет.

 

Еще по теме
Пять сотрудников Селенгинского ЦКК отравились газом
Кешбэк для туристов на Дальнем Востоке пообещали в пик сезона
Регионы сравнили по уровню кредитных просрочек
Бурятские врачи смогли спасти роженицу после 212 дней на ИВЛ
смотреть все
Сибирь #Бурятия #Местная власть
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы
17.04.2022 15:08
info.sibnet.ru
Как затонул «Титаник»: пять документальных фильмов
17.04.2022 10:24
info.sibnet.ru
«CODA: ребенок глухих родителей»: лучший фильм на «Оскаре»
29.03.2022 23:59
info.sibnet.ru
После смерти: лучшие фильмы о загробной жизни
25.03.2022 22:16
Самое популярное
Козерог снял маску в шоу на НТВ
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Влияние рабочего стажа на зарплату россиян оказалось аномальным
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
Обсуждение (0)
О самом главном
Вход Господень: зачем вербу хранят целый год?
Приметы богатства: как притянуть деньги
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Все статьи
Мультимедиа
Виды облаков и их значение. ФОТО
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Самое обсуждаемое
59
Зеленский раскрыл военные потери Украины
49
Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»
49
Песков назвал первоочередную задачу операции на Украине
41
Часть союзников США отказалась вводить санкции против России
40
США спрогнозировали сроки конфликта на Украине