Сняты ограничения на ввоз перцев и фруктов из Турции

Роспотребнадзор отменил ограничения на ввоз из Турции перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов, что послужит расширению ассортимента плодоовощной продукции, говорится в сообщении ведомства.

«Роспотребнадзор принял решение о снятии ограничений на ввоз в Россию перцев, гранатов, винограда, апельсинов и грейпфрутов производства Турецкой Республики», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что ведомству удалось добиться усиления контроля за содержанием пестицидов в продуктах как со стороны Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, так и со стороны производителей и экспортеров продукции.

В ведомстве считают, что снятие ограничений обеспечит доступ безопасных фруктов и овощей на российский рынок и послужит расширению ассортимента качественной плодоовощной продукции.