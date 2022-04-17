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Зародыши сверхмассивной черной дыры нашли в древней галактике

Источник:
ТАСС
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Фото: © NASA, ESA

Ученые впервые обнаружили «зародыши» сверхмассивной черной дыры в центре древней галактики GNz7q, расположенной в созвездии Большой Медведицы на расстоянии в 13 миллиардов световых лет от Земли, сообщила пресс-служба датского Копенгагенского университета.

«Открытие объекта GNz7q впервые позволило нам проследить за тем, как внутри гигантского скопления из пыли и газа растет множество "зародышей" сверхмассивной черной дыры», — приводит ТАСС слова доцента Копенгагенского университета Габриэля Браммера.

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В центре почти каждой галактики Вселенной присутствует сверхмассивная черная дыра. Ранее ученые полагали, что эти объекты возникли в первые эпохи жизни Вселенной в результате многократных слияний небольших черных дыр, что было недавно поставлено под сомнение.

Сейчас астрофизики считают, что сверхмассивные черные дыры формировались внутри особо плотных регионов ранней Вселенной, где плотность темной и видимой материи была достаточно высокой для формирования так называемых «черных дыр промежуточной массы», слияние которых приводят к рождению сверхмассивной черной дыры.

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