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#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Открыта самая древняя и далекая галактика

Источник:
ТАСС
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Галактика HD1
Галактика HD1
Фото: © © CC BY-NC/Harikane et al.

Астрономы открыли в созвездии Секстанта пока самую древнюю и далекую галактику, которую мы видим в том состоянии, в котором она находилась примерно через 300 миллионов лет после Большого Взрыва, сообщил Гарвард-Смитсоновский астрофизический центр.

«Галактику HD1 можно назвать своеобразным первенцем ранней Вселенной, который еще не покинул стен родильного дома. Ее открытие позволило нам побить рекорд по максимальному красному смещению для квазаров сразу на два порядка, что стало большим достижением для нас», — приводит ТАСС слова профессора Гарвардского университета Абрахама Лоеба.

Ученые предполагают, что в первые сотни миллионов лет своего существования Вселенная была непрозрачной для большинства форм электромагнитного излучения, так как она была заполнена по большей части нейтральными молекулами водорода и гелия.

Эта ситуация изменилась примерно через 300-400 млн лет после Большого Взрыва, когда первые звезды и галактики мироздания начали ионизировать окружающее их пространство.

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