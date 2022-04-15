Бизнес-омбудсмен объяснил, почему производить гвозди невыгодно

Малому и среднему бизнесу выгоднее привозить гвозди из Китая, чем производить их внутри России. Чтобы изменить ситуацию надо не задания давать, а создавать условия, заявил в ответ Матвиенко уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась, что Россия импортирует гвозди, являясь крупным производителем металлов. Но, по данным Минпромторга, отечественные компании производят гвозди в достаточном количестве.

С 2015 по 2019 годы импорт гвоздей в Россию вырос на 3,64% и достиг 43,83 миллиона долларов. Главные поставщики — Беларусь, Китай и Финляндия. Экспорт гвоздей из России за тот же период сократился на 43,31% до 14,46 миллиона долларов, привел Титов статистику.

«То есть ввозим мы гвоздей втрое больше, чем вывозим. Вот и решайте сами, удовлетворяет ли их внутреннее производство объем внутреннего спроса. А лучше не решайте, а сходите в ближайший гипермаркет стройматериалов, в отдел крепежа, и изучите страны происхождения тех товаров, которые там продаются», — цитирует ТАСС бизнес-омбудсмена.

По словам Титова, пока что невыгодно производить гвозди в России. Чтобы изменить ситуацию, нужно создавать условия: «налоги, административное бремя, тарифы инфраструктурных монополий».

Бизнес-омбудсмен призвал «не сводить масштабнейшие задачи реиндустриализации (то есть возрождения внутреннего производства) к одному лишь госзаказу, хотя и его роль недооценивать никак нельзя».