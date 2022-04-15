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Россия ввела квоты на вывоз подсолнечного масла

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Россия с пятницу, 15 апреля ограничила экспорт подсолнечного масла и шрота (используется на корм скоту) — на фоне рекордных мировых цен это позволит оставить в стране нужный объем этого продукта, сообщил глава Масложирового союза Михаил Мальцев.

«Эти меры правительства защищают интересы как потребителей, гарантируя бесперебойные поставки и стабилизируя цены на продукты переработки подсолнечника на полке в магазине, так и промышленных предприятий, выпускающих готовые продукты массового спроса», — приводит «Российская газета» слова Мальцева.

Власти неоднократно заявляли, что подсолнечного масла в стране более чем достаточно — самообеспеченность по нему оценивается в 176%. Но на мировом рынке цены на растительные масла стремительно растут из-за проблем с поставками из Украины. Совокупно с Россией на мировой рынок поставлялось 80% всего объема подсолнечного масла.

В странах Европы дефицит масла уже ощутим: рестораны выводят из меню картошку фри, потому что жарить не на чем. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), за март растительные масла подскочили в цене на 23,2% и достигли рекорда как минимум с 1990 года.

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