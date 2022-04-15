«Смысловые галлюцинации» выступили в Новосибирске. ФОТО

«Послушать рок-концерт пришли и пожилые пары, и компании молодых людей, и мамы с детьми – все с улыбками на лицах, в отличном настроении», — говорится в сообщении правительства Новосибирской области.

Трехчасовой концерт «Za Россию» прошел в Новосибирске, на сцене выступили выступили лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа «СерьГа» под руководством Сергея Галанина, сообщает правительство региона.

Известные рок-группы исполнили свои хиты. Так, прозвучали песни «Зачем топтать мою любовь» и «Вечно молодой». Также на сцену вышли творческие коллективы Новосибирской области.

Программа на сцене началась с исполнения гимна России – прохожие останавливались, кто-то пел, кто-то поднял над головой флаг России, принесённый с собой.