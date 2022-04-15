США не станут возвращать бизнесменам России арестованные активы

Соедиенные Штаты не собираются возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — приводит ТАСС слова Саливана, сказанные им в ответ на вопрос о том, могут ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.

Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России

Президент России заявил, что санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Кроме того, Путин указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.