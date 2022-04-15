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Стало известно, какую девушку вернут в «Холостяк»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

София Мацулева, которая пыталась завязать романтические отношения с Александром Гранковым в «Холостяке», вернется в шоу после того, как герой не дал ей розу.

В анонсе ТНТ показали отрывок, как девушки с холостяками Александром Гранковым и Димашем Адилетом играют в футбол. В этот момент на поле появляется София Мацулева, которую Гранков проводил домой в прошлом выпуске.

Как выяснилось, в шоу девушку вернул Димаш Адилет. Они отправятся на свидание на автомобиле.

Во втором выпуске София Мацулева подружилась с Софьей Солманидиной. Девушки были рады, что им нравятся разные холостяки: Мацулевой — Гранков, а Солманидиной — Адилет. Теперь, вероятно, подруги станут соперницами.

Новый выпуск шоу «Холостяк» выйдет на ТНТ в субботу в 23.00.

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