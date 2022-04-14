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Медведев оценил угрозу от вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Совета Безопасности России

Россия получит новых официальных противников в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО», — написал Медведев в своем телеграм-канале. «Сам альянс готов принять их буквально под белы рученьки, в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Свое Welcome! представителям северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите — пустим сразу», — отметил зампред.

«А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников», — указал Медведев. «О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть», — сказал Медведев.

По его словам, «если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять». В частности, пояснил Медведев, нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива

«В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — констатировал он.

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Топ комментариев

Dimank

А где же же вы раньше были, когда всё продавали? Когда решили, что своего ничего не надо, можно за нефть...

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль