Медведев оценил угрозу от вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Россия получит новых официальных противников в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Швеция и Финляндия со звериной серьезностью обсуждают возможность присоединиться к НАТО», — написал Медведев в своем телеграм-канале. «Сам альянс готов принять их буквально под белы рученьки, в самые сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Свое Welcome! представителям северной Европы США сейчас транслируют буквально из всех утюгов. Только робко постучите — пустим сразу», — отметил зампред.

«А что это значит? Это значит, что у России станет больше официально зарегистрированных противников», — указал Медведев. «О безъядерной Балтике в случае вхождения Швеции и Финляндии в НАТО можно забыть», — сказал Медведев.

По его словам, «если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придется укреплять». В частности, пояснил Медведев, нужно будет серьезно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива

«В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — констатировал он.