Массовый мор рыбы обнаружили в Омской области, в частности на озере Чарталы Тюкалинского района.

Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии мертвой рыбы на озере Черталы Тюкалинского района. Как сообщает Минприроды Омской области, рыба часто вымирает из-за нехватки кислорода в озерах. Это связано в том числе с загрязнением озер мусором.

Это водоемы без внешнего источника водоснабжения со средними глубинами 1,5–3 метра, с большим слоем залегания иловых отложений и сильной зарастаемостью акватории водной растительностью. Обычно такие явления происходят весной. Летом озера наполняются после дождей.

«В нашей области есть озера, которые относятся к разряду периодически заморных водоемов с периодами между заморами в 4–8 лет. Они имеют среднюю глубину порядка 3,5–4,5 метров. К таким озерам относятся, например, озера Ик, Салтаим и Тенис Крутинского района», — сообщает Минприроды региона.