Массовый мор рыбы обнаружили в Омской области, в частности на озере Чарталы Тюкалинского района.
Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии мертвой рыбы на озере Черталы Тюкалинского района. Как сообщает
Минприроды Омской области, рыба часто вымирает из-за нехватки кислорода в
озерах. Это связано в том числе с загрязнением озер мусором.
Это водоемы без внешнего источника водоснабжения со средними
глубинами 1,5–3 метра, с большим слоем залегания иловых отложений и сильной
зарастаемостью акватории водной растительностью. Обычно такие явления
происходят весной. Летом озера наполняются после дождей.
«В нашей области есть озера, которые относятся к разряду периодически заморных водоемов с периодами между заморами в 4–8 лет. Они имеют среднюю глубину порядка 3,5–4,5 метров. К таким озерам относятся, например, озера Ик, Салтаим и Тенис Крутинского района», — сообщает Минприроды региона.