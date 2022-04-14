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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Боезапас сдетонировал на борту ракетного крейсера «Москва»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: George Chernilevsky

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара, сообщает Минобороны России.

«В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован», — сказали в военном ведомстве.

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». Свое нынешнее название крейсер получил в 1996 году. 22 июля 2016 года крейсеру «Москва» был вручен орден Нахимова.

Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Корабль вооружен также зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса», 130-миллиметровой артиллерийской установкой «АК-130» и 30-миллиметровыми зенитными автоматами «АК-630».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

-Керя-

Это как при рекордном улове горбуши рыбу выбрасывали что бы цену не уранить (2018 год вроде)

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?