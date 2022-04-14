Минобороны рассказало о состоянии крейсера «Москва» после пожара

Возгорание на флагмане Черноморского флота — гвардейском ракетном крейсере «Москва» — локализовано, корабль сохраняет плавучесть, сообщает Минобороны России.

Утром в четверг, 14 апреля российское ведомство сообщило, что крейсер получил серьезные повреждения в результате детонации боезапаса, произошедшей вследствие пожара.

«Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены», — говорится в сообщении.

«Москва» сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено. «Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт», — уточнили в Минобороны, добавив, что причины пожара устанавливаются.

«Москва» — флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием «Слава». Свое нынешнее название крейсер получил в 1996 году.

Основное ударное вооружение корабля — 16 пусковых установок ракет П-1000 «Вулкан». Корабль вооружен также зенитными ракетными комплексами «Форт» и «Оса», 130-миллиметровой артиллерийской установкой «АК-130» и 30-миллиметровыми зенитными автоматами «АК-630».