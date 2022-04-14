НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Смысловые галлюцинации» и «СерьГа» выступят в центре Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
373 0
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Концерт групп «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа» пройдет в четверг на площади Пименова в Новосибирске, сообщает министерство культуры региона.

Также на сцену выйдут творческие коллективы Новосибирской области. Начало концертной программы в 17.00 на площади Пименова. Вход на концерт – свободный.

В рамках музыкального марафона «Za Россию» состоятся концертные программы в районах области: 14 апреля в Бердске пройдет концерт Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», а жителей Искитима 16 апреля ждет концерт вокальной группы Пограничного управления ФСБ России «Дозор».

Студенты Новосибирска смогут 14 апреля посетить цикл лекций экспертов организации «Российское общество «Знание», которые пройдут на базе СИУ-филиал РАНХиГС. Спикеры поделятся прогнозами развития разных отраслей производства.

Еще по теме
Полина Гагарина выпустила новый сингл «Навсегда»
Pink Floyd выпустила песню с вокалом украинского солиста «Бумбокс»
Spotify отключит россиян от сервиса
Валерия запустит соцсеть Musicgram
смотреть все
Культгид #Музыка #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Обсуждение (0)
О самом главном
Слова как эндорфины: какие комплименты нравятся мужчинам
Вербное воскресенье: когда и как празднуют
Любовь и месть: как понять кошку
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Великий пост: календарь питания на семь недель
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Все статьи
Самое обсуждаемое
105
Боррель призвал решить конфликт России и Украины «на поле боя»
52
Зеленский назвал единственный выход для Украины
43
Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных украинцев
41
Более тысячи украинских морпехов сдались в плен в Мариуполе
33
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео