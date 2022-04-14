«Смысловые галлюцинации» и «СерьГа» выступят в центре Новосибирска

Концерт групп «Смысловые галлюцинации» и «СерьГа» пройдет в четверг на площади Пименова в Новосибирске, сообщает министерство культуры региона.

Также на сцену выйдут творческие коллективы Новосибирской области. Начало концертной программы в 17.00 на площади Пименова. Вход на концерт – свободный.

В рамках музыкального марафона «Za Россию» состоятся концертные программы в районах области: 14 апреля в Бердске пройдет концерт Государственного ансамбля песни и танца «Чалдоны», а жителей Искитима 16 апреля ждет концерт вокальной группы Пограничного управления ФСБ России «Дозор».

Студенты Новосибирска смогут 14 апреля посетить цикл лекций экспертов организации «Российское общество «Знание», которые пройдут на базе СИУ-филиал РАНХиГС. Спикеры поделятся прогнозами развития разных отраслей производства.