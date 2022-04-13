Новосибирцы отказались от дорогих смартфонов

Новосибирцы переключились с премиальных смартфонов на модели среднего ценового сегмента, сообщает компания МТС.

В январе-марте наибольшим спросом пользовался ценовой сегмент 20-40 тысяч рублей — продажи таких гаджетов выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Популярность устройств дороже 50 тысяч рублей, которая росла на протяжении всего 2021 года, пошла на спад — с начала текущего года продажи таких девайсов остались на уровне прошлого года, а в марте они упали на 30%.

Первое место в Новосибирске по количеству проданных гаджетов за три месяца 2022 года заняли смартфоны Samsung — их доля составила 35%. На втором месте Xiaomi с суббрендом Poco — 26,8%. На третьем — Apple с долей 15%. Также в пятерку самых популярных брендов вошли Realme — 8% и Honor — 3%.