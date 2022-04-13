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Бизнес приостановил производство масок

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Значительная часть производителей медицинских одноразовых масок приостановила их изготовление, другие снизили выпуск на 70–90%, рассказали в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (Ассоциация «СИЗ»).

«Во-первых, спрос начал падать еще с января этого года из-за того, что основные потребители — ритейл и аптеки — закупились масками впрок. Во-вторых, произошла отмена масочного режима в Москве и ряде регионов, что еще больше повлияло на снижение потребления», — пояснил «Известиям» президент Ассоциации «СИЗ» Владимир Котов.

Сегодня мощности в регионах загружены всего на 30%, подтвердили «Известиям» в Минпромторге. Выпускают в среднем 6,2 миллиона масок в день, хотя мощности позволяют производить 21 миллион.

Предприятия вернулись к выпуску своей основной номенклатуры — средств личной гигиены, матрасов. Некоторые компании перешли также на выпуск смежной продукции, например сухих рулонных тканевых салфеток.

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