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Toyota запатентовала робота для выгула собак

Источник:
Motor1
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Фото: © Sibnet.ru

Японская компания Toyota запатентовала робота для выгула собак. Он представляет собой колесную платформу с креплением для поводка.

С помощью специального привода шнурок можно удлинять или делать короче. Кроме того, устройство оборудовано датчиком расстояния, который предотвратит наезд робота на питомца, пишет Motor1.

Разработчики указывают, что собака может взять на себя контроль управления роботом. Для этого на платформе размещены датчики положения лап. Нажимая необходимый сенсор, можно перемещаться вперед, назад, вбок или по диагонали.

Робот также анализирует поведение собаки во время прогулки и останавливается, когда она собирается в туалет. Если это произошло на тротуаре, то умная машина соберет фекалии и даже помоет асфальт.

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