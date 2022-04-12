Резервный водовод построят в обход ядовитого «Усольехимпрома»

Резервный водовод, который в перспективе заменит основной, построят в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где ликвидируют крупный очаг химического загрязнения, сообщила пресс-служба правительства региона.
Действующий водовод в Усолье-Сибирском частично проходит по
промплощадке бывшего комбината «Усольехимпром», где находится загрязнение.
Резервные сети проложат в обход этой территории.
«В Иркутской области в обход территории заброшенной
промплощадки "Усольехимпрома" будет построен резервный водовод от
поверхностного водозабора реки Белой. Начались работы по проектированию сетей
водоснабжения, соответствующий контракт заключен администрацией Усолья-Сибирского
с ООО "АР-ГО"»,— говорится в сообщении.
На разработку проекта в областном и муниципальном бюджетах
предусмотрено 13,8 миллиона рублей. Завершить эту работу планируется в сентябре
2022 года.
«Усольехимпром» — предприятие в Иркутской области,
производившее хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и
бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив
территорию с тоннами ядовитых отходов.
С 2020 года ликвидирует накопленный вред «Росатом». Работа
ведется по нескольким направлениям — нейтрализация загрязнения ртутью и работа
по перегрузке емкостей с токсичными веществами, рассредоточенными по площадке
завода.