Резервный водовод построят в обход ядовитого «Усольехимпрома»

Резервный водовод, который в перспективе заменит основной, построят в городе Усолье-Сибирское Иркутской области, где ликвидируют крупный очаг химического загрязнения, сообщила пресс-служба правительства региона.

Действующий водовод в Усолье-Сибирском частично проходит по промплощадке бывшего комбината «Усольехимпром», где находится загрязнение. Резервные сети проложат в обход этой территории.

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«В Иркутской области в обход территории заброшенной промплощадки "Усольехимпрома" будет построен резервный водовод от поверхностного водозабора реки Белой. Начались работы по проектированию сетей водоснабжения, соответствующий контракт заключен администрацией Усолья-Сибирского с ООО "АР-ГО"»,— говорится в сообщении.

На разработку проекта в областном и муниципальном бюджетах предусмотрено 13,8 миллиона рублей. Завершить эту работу планируется в сентябре 2022 года.

«Усольехимпром» — предприятие в Иркутской области, производившее хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки, эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с тоннами ядовитых отходов.

С 2020 года ликвидирует накопленный вред «Росатом». Работа ведется по нескольким направлениям — нейтрализация загрязнения ртутью и работа по перегрузке емкостей с токсичными веществами, рассредоточенными по площадке завода.