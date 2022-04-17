Вклады и сберегательные счета в рублях, а также облигации крупнейших российских компаний стали самым разумным способом размещения средств, считает глава Росбанка Илья Поляков.

«В настоящий момент разумным способом размещения средств с целью их сохранения, безусловно, являются депозиты в крупных надежных банках, а также сберегательные рублевые счета, особенно с учетом двузначных ставок», — сказал Поляков в интервью РИА Новости.

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По его словам, в качестве инструмента сбережений еще можно рассмотреть приобретение облигаций крупнейших российских корпоративных эмитентов.

Он также рекомендовал придерживаться диверсифицированного подхода к сохранению и приумножению сбережений, особенно в периоды динамичных изменений на финансовых рынках.