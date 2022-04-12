«Адмирал Эссен» сбил беспилотник Bayraktar у берегов Крыма

Фрегат «Адмирал Эссен», входящий в состав Черноморского флота ВМФ России, уничтожил украинский беспилотник Bayraktar у побережья Крыма, сообщает Минобороны.

«Экипаж фрегата Черноморского флота (ЧФ) у западного побережья Крымского полуострова уничтожил беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Bayraktar, произведя пуск двух ракет корабельным зенитным ракетным комплексом "Штиль"», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, беспилотник осуществлял разведку действий кораблей ЧФ, а также береговых и наземных позиций боевой техники Вооруженных сил России, находящихся на полуострове Крым и в южной части Украины. Минобороны также опубликовало соответствующее видео.

ЗРК «Штиль» — многоканальный зенитный ракетный комплекс корабельного базирования с вертикальным стартом. Применяет аналоги ракеты сухопутного ЗРК «Бук».

Пуск ракет осуществляется катапультным способом — пороховая катапульта выбрасывает ракету на 10 метров над палубой, где она доворачивает на цель, после чего включаются маршевые двигатели. Это позволяет обеспечить скорострельность 30 пусков в минуту.