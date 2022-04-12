Обозначен срок приостановки «Вечернего Урганта»

Программа «Вечерний Ургант» на Первом канале не будет выходить до окончания военной спецоперации на Украине.

По информации журналиста Романа Супер, который ссылается на друзей с телеканала, «Вечерний Ургант» не выпустят в эфир, пока не завершится спецоперация, сообщает InterMedia. На момент публикации, «Вечерний Ургант» также недоступен для просмотра на YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Куда исчезли и когда вернутся ТВ-шоу?

«Вечерний Ургант» стал одной из первых программ на Первом канале, которую перестали показывать с начала военной спецоперации, 24 февраля. Сначала в Сети появились слухи, что проект убрали из эфира из-за пацифистской позиции ведущего Ивана Урганта. Но Первый эту информацию опроверг.

Также Иван Ургант на некоторое время уезжал из России, сообщив, что ему дали отпуск. В медиапространстве отъезд приравняли побегу из страны. Но, как заявил сам телеведущий, он уже вернулся домой.

После начала спецоперации на Украине Первый канал и «Россия» убрали из эфира юмористические и развлекательные программы, заменив их на политические ток-шоу. Когда они вернуться на ТВ — не сообщается.